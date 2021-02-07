Захарова назвала вынужденной мерой высылку европейских дипломатов
Высылка трех дипломатов (Германии, Швеции и Польши) из России была вынужденной мерой, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«К сожалению, были вынуждены применять меры, которые нас просто вынудили принять, — высылка дипломатов из трех европейских стран, стран Евросоюза, которые участвовали непосредственно в мероприятиях, которые не были санкционированы», — цитирует ее ТАСС.
Ранее пресс-служба российского МИДа сообщила, что Россия высылает дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального 23 января в Москве. По мнению министерства, действия дипломатов «являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу».
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.
Сразу после этого в поддержку Навального высказались власти Германии, Франции, Великобритании и США. Они призвали освободить основателя ФБК. В его поддержку 23, 31 января и 2 февраля в России прошли несанкционированные акции протеста.