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Захарова назвала вынужденной мерой высылку европейских дипломатов

Ведомости

Высылка трех дипломатов (Германии, Швеции и Польши) из России была вынужденной мерой, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«К сожалению, были вынуждены применять меры, которые нас просто вынудили принять, — высылка дипломатов из трех европейских стран, стран Евросоюза, которые участвовали непосредственно в мероприятиях, которые не были санкционированы», — цитирует ее ТАСС.

Ранее пресс-служба российского МИДа сообщила, что Россия высылает дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального 23 января в Москве. По мнению министерства, действия дипломатов «являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу».

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.

Сразу после этого в поддержку Навального высказались власти Германии, Франции, Великобритании и США. Они призвали освободить основателя ФБК. В его поддержку 23, 31 января и 2 февраля в России прошли несанкционированные акции протеста.

Ранее по теме: В Вашингтоне осудили высылку из России дипломатов ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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