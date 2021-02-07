Захарова назвала вынужденной мерой высылку европейских дипломатов

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.