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Песков: речи об объединении России и Белоруссии не ведётся

Ведомости

Речи об объединении России с Белоруссией не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

«Речи об объединении России и Белоруссии не ведётся. Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано», — сказал Песков, напомнив о союзном договоре, где прописана последовательность шагов по углублению интеграции. Песков подчеркнул, что при этом идёт работа между сторонами в рамках Союзного государства.

«Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, — дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов», — подчеркнул Песков.

В сентябре 2020 г. Песков заявил, что объединения России и Белоруссии не будет «ни в какой форме». Тогда же состоялся визит Александра Лукашенко в Сочи, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд. В конце декабря 2020 г. Белоруссия получила первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных