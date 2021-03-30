Песков: речи об объединении России и Белоруссии не ведётся

В сентябре 2020 г. Песков заявил, что объединения России и Белоруссии не будет «ни в какой форме». Тогда же состоялся визит Александра Лукашенко в Сочи, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд. В конце декабря 2020 г. Белоруссия получила первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн.