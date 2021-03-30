Песков: речи об объединении России и Белоруссии не ведётся
Речи об объединении России с Белоруссией не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».
«Речи об объединении России и Белоруссии не ведётся. Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано», — сказал Песков, напомнив о союзном договоре, где прописана последовательность шагов по углублению интеграции. Песков подчеркнул, что при этом идёт работа между сторонами в рамках Союзного государства.
«Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, — дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов», — подчеркнул Песков.
В сентябре 2020 г. Песков заявил, что объединения России и Белоруссии не будет «ни в какой форме». Тогда же состоялся визит Александра Лукашенко в Сочи, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд. В конце декабря 2020 г. Белоруссия получила первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн.