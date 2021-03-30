Песков назвал Навального «гражданином противного ему мировоззрения»

«Выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе? У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле», — пояснил Песков основания для заключения Навального в колонию, отвечая на вопрос о том, выгодно ли было властям иметь основателя ФБК в местах заключения и тем самым вызывать критику и санкции за рубежом.