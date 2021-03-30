Песков назвал Навального «гражданином противного ему мировоззрения»
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный имеет «противное» взглядам пресс-секретаря Дмитрия Пескова мировоззрение, но реальный срок он получил за нарушение закона. Об этом Песков заявил в интервью газете «Аргументы и факты».
«Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону», — ответил Песков журналисту, заявившему, что случай с реальным сроком Навального нельзя назвать типичным. Пресс-секретарь главы государства отметил, что основатель ФБК должен выполнять закон, как и остальные граждане России.
«Выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе? У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле», — пояснил Песков основания для заключения Навального в колонию, отвечая на вопрос о том, выгодно ли было властям иметь основателя ФБК в местах заключения и тем самым вызывать критику и санкции за рубежом.
Решением Симоновского суда Москвы от 2 февраля Навальный должен пробыть в колонии около 2,5 лет. Основанием для этого в суде назвали то, что Навальный более 50 раз, в том числе до предполагаемого отравления веществом группы «Новичок» 20 августа 2020 г., нарушил условия испытательного срока: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам основатель ФБК в ходе суда эти обвинения опроверг.
В связи с ситуацией с Навальным санкции против российских высокопоставленных чиновников ввели США, Великобритания и Евросоюз. Вашингтон также ограничил передачу Москве военных и технологий двойного назначения, допустив дальнейшие ограничения на сотрудничество в других отраслях, в частности, авиастроении.