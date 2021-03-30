Мишустин назначил Александра Трембицкого руководителем Ростехнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Трембицкого руководителем Ростехнадзора, сообщила пресс-служба правительства.
«Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) стал Александр Трембицкий. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.
Алексей Алешин, который с 2014 г. возглавлял ведомство, освобожден от этой должности.
Трембицкий родился 1 января 1965 г. Окончил Кубанский сельхозинститут. С 2002 г. замещал разные должности в администрации Краснодарского края. В 2010 г. был назначен руководителем Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, а в 2012 г. – заместителем руководителя службы.