Мишустин назначил Александра Трембицкого руководителем Ростехнадзора

Трембицкий родился 1 января 1965 г. Окончил Кубанский сельхозинститут. С 2002 г. замещал разные должности в администрации Краснодарского края. В 2010 г. был назначен руководителем Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, а в 2012 г. – заместителем руководителя службы.