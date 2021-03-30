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Мишустин назначил Александра Трембицкого руководителем Ростехнадзора

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Трембицкого руководителем Ростехнадзора, сообщила пресс-служба правительства.

«Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) стал Александр Трембицкий. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

Алексей Алешин, который с 2014 г. возглавлял ведомство, освобожден от этой должности.

Трембицкий родился 1 января 1965 г. Окончил Кубанский сельхозинститут. С 2002 г. замещал разные должности в администрации Краснодарского края. В 2010 г. был назначен руководителем Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, а в 2012 г. – заместителем руководителя службы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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