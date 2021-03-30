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Песков рассказал о подготовке к переговорам Путина, Макрона и Меркель

Ведомости

Организация переговоров президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель прорабатывается, формат будет определен позднее, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это уже второстепенный вопрос, речь идет об их общении – будет ли это видео или голос, мы вам сообщим», – сказал Песков. По его словам, в ходе встречи может быть обсуждена в том числе ситуация вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

«В ходе такого общения любая из сторон вольна ставить те вопросы, которые считает важными. Это абсолютно нормальная практика. Если подобные вопросы будут поставлены, то президент, конечно же, на них ответит», – рассказал он.

Ранее Песков сообщил о согласовании конференции с участием Путина, Макрона и Меркель. На мероприятии будут обсуждаться несколько тем, в том числе ситуация в Донбассе. Участие президента Украины Владимира Зеленского в конференции не планируется, так как она пройдет не в формате «нормандской четверки», объяснил он.

Ранее по теме: Песков сообщил о согласовании переговоров Путина, Макрона и Меркель

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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