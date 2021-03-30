Песков рассказал о подготовке к переговорам Путина, Макрона и Меркель

«Это уже второстепенный вопрос, речь идет об их общении – будет ли это видео или голос, мы вам сообщим», – сказал Песков. По его словам, в ходе встречи может быть обсуждена в том числе ситуация вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.