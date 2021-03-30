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Порошенко призвал к активизации военных действий в Донбассе

Ведомости

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал военных активизировать свои действия в Донбассе: возобновить артиллерийскую разведку и, в числе прочего, снять ограничения на деятельность разведывательных групп. Об этом он написал в Twitter.

«Относительно действий на фронте, следует вернуть подразделения на позиции, с которых они отведены за два года. На переднюю линию — снова вывести контрснайперские группы. Снять ограничения на деятельность разведывательных групп. Возобновить деятельность дронов, артиллерийскую разведку и контрбатарейную борьбу», — написал экс-глава украинского государства.

Ранее глава украинский делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если переговоры по Донбассу останутся в тупике, а Москва продолжит не признавать себя стороной конфликта, Киев пойдет на радикальные шаги. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла украинские власти от попыток реализовать силовой сценарий в Донбассе.

26 марта штаб операции объединенных сил в Донбассе сообщил о гибели четырех украинских военных в результате обстрела возле поселка Шумы в Донецкой области. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак начали проводить консультации с руководством стран «нормандской четверки».

Ранее по теме: Грызлов заявил о планах Киева спровоцировать обострение в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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