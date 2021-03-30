Порошенко призвал к активизации военных действий в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал военных активизировать свои действия в Донбассе: возобновить артиллерийскую разведку и, в числе прочего, снять ограничения на деятельность разведывательных групп. Об этом он написал в Twitter.
«Относительно действий на фронте, следует вернуть подразделения на позиции, с которых они отведены за два года. На переднюю линию — снова вывести контрснайперские группы. Снять ограничения на деятельность разведывательных групп. Возобновить деятельность дронов, артиллерийскую разведку и контрбатарейную борьбу», — написал экс-глава украинского государства.
Ранее глава украинский делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если переговоры по Донбассу останутся в тупике, а Москва продолжит не признавать себя стороной конфликта, Киев пойдет на радикальные шаги. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла украинские власти от попыток реализовать силовой сценарий в Донбассе.
26 марта штаб операции объединенных сил в Донбассе сообщил о гибели четырех украинских военных в результате обстрела возле поселка Шумы в Донецкой области. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак начали проводить консультации с руководством стран «нормандской четверки».