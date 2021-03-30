Порошенко призвал к активизации военных действий в Донбассе

«Относительно действий на фронте, следует вернуть подразделения на позиции, с которых они отведены за два года. На переднюю линию — снова вывести контрснайперские группы. Снять ограничения на деятельность разведывательных групп. Возобновить деятельность дронов, артиллерийскую разведку и контрбатарейную борьбу», — написал экс-глава украинского государства.