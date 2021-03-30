Суд во Франции встал на сторону России в деле о принадлежности Ощадбанка в Крыму
Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 г. арбитражное решение по иску украинского Ощадбанка о компенсации в $1,1 млрд за изъятие у него собственности в Крыму после вхождения полуострова в состав России, сообщает российский Минюст. Это первый прецедент, когда зарубежный суд встал на сторону России в разбирательстве о принадлежности активов в Крыму.
«В принятом сегодня решении Апелляционный суд Парижа поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала», — говорится в сообщении Минюста. Там пояснили, что российской стороне удалось доказать фактическое создание отделений Ощадбанка до 1 января 1992 г., то есть еще в советский период, «в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций».
«Решение парижского суда подтверждает позицию России об отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение «крымских» дел в соответствии с нормами международного права», — подчеркнули в российском Минюсте. Там выразили надежду, что прецедент дела Ощадбанка будет учитываться при рассмотрении других случаев европейскими судами, в которых украинские компании заявляют о незаконном отъеме их инвестиций в Крыму.
В 2015 г. международный арбитраж, базировавшийся в Париже, присудил Ощадбанку компенсацию в размере $1,1 млрд. Тогда со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций судебной инстанцией было признано, что российская сторона нарушила договоренности и экспроприировала украинскую собственность. Чистый убыток Ощадбанка в 2014 г. составил 8,5 млрд грн, тогда как в 2013 г. была получена чистая прибыль в размере 678,784 млн грн. Банк отмечал, что убыток сформировался из-за потерь, понесенных в связи с переходом Крыма к России: Ощадбанк был вынужден сформировать дополнительные резервы в размере 9,6 млрд грн.
Общий ущерб от национализации Россией имущества в Крыму Украина оценивает примерно в 1 трлн гривен.