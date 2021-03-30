Суд во Франции встал на сторону России в деле о принадлежности Ощадбанка в Крыму

В 2015 г. международный арбитраж, базировавшийся в Париже, присудил Ощадбанку компенсацию в размере $1,1 млрд. Тогда со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций судебной инстанцией было признано, что российская сторона нарушила договоренности и экспроприировала украинскую собственность. Чистый убыток Ощадбанка в 2014 г. составил 8,5 млрд грн, тогда как в 2013 г. была получена чистая прибыль в размере 678,784 млн грн. Банк отмечал, что убыток сформировался из-за потерь, понесенных в связи с переходом Крыма к России: Ощадбанк был вынужден сформировать дополнительные резервы в размере 9,6 млрд грн.