В Белом доме рассказали о консультациях с Россией по ситуации вокруг Украины
США на многих уровнях ведут консультации с Россией по поводу ситуации на границе с Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
«Мы, конечно же, тесно взаимодействуем, я бы сказала, что мы взаимодействуем на многих уровнях», — цитирует ТАСС Псаки. По ее словам, Вашингтон ведет дипломатическое взаимодействие с целым рядом стран в регионе, в том числе с Россией.
Ранее о планах Вашингтона в ближайшее время направить боевые корабли в Черное море на фоне роста активности российских войск на границе с Украиной со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN. Позже Турция сообщила участникам конвенции Монтрё о предстоящем проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и обратно.
6 апреля украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины. Позднее США «попросили Россию представить объяснение этих провокаций» и выразили поддержку Украине. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным».