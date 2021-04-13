CNN поменял фото к своему материалу после критики Захаровой
Издание CNN изменило фото танков, которым сопровождалась статья «Президент Украины направляется к окопам, в то время как Россия собирает свои войска», на снимок украинского лидера Владимира Зеленского в бронежилете после критического замечания официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой. При этом кадры танков телеканал оставил в общей видеоподборке.
Ранее сегодня Захарова опубликовала на своей странице в Facebook скриншоты публикации CNN и заявила, что издание выдало «украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне».
«Возможно, вашим корреспондентам в Москве нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны (у них на это есть свое государство, а мы сами справимся) и чуть больше времени уделять профессии. Потому что это уже просто неприлично», — обратилась к CNN представить МИД.
О скоплении российских войск возле украинской границы 12 апреля сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что наращивание Россией военных сил на границе с Украиной является необоснованным и глубоко настораживающим.
При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обстановку на линии разграничения на Украине «чрезвычайно нестабильной» и отметил, что динамика развития ситуации и поведение украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий. Комментируя информацию о стягивании к региону российских войск, представитель Кремля заявил, что страна делает это в рамках своей территории по собственному усмотрению и не несет никому угрозы. В то же время он добавил, что Украина сейчас «превращается в потенциально очень нестабильный регион», а в таких условиях любая страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.
Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.