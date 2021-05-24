СМИ узнали дату новой встречи Путина и Лукашенко в Сочи
Новая встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет 28 мая в Сочи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Эта встреча двух глав государств станет третьей с начала года. Предыдущие состоялись 22 февраля в Сочи, 22 апреля два президента общались в Москве. По итогам февральской встречи источники газеты анонсировали соглашение о новом кредите для Минска в размере $3 млрд, однако этого не произошло ни тогда, ни после второго визита Лукашенко. На предстоящей встрече президенты, как передают собеседники издания, проведут переговоры по «дорожным картам» интеграции России и Белоруссии, которые должны быть готовы к осени.
Детали повестки майского визита Лукашенко не уточняются.
В сентябре 2020 г. Путин по итогам встречи с Лукашенко в Сочи объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн, Минск получил в декабре. Второй транш в $500 млн должен поступить белорусской стороне в течение первого полугодия 2021 г.