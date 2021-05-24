СМИ узнали дату новой встречи Путина и Лукашенко в Сочи

Эта встреча двух глав государств станет третьей с начала года. Предыдущие состоялись 22 февраля в Сочи, 22 апреля два президента общались в Москве. По итогам февральской встречи источники газеты анонсировали соглашение о новом кредите для Минска в размере $3 млрд, однако этого не произошло ни тогда, ни после второго визита Лукашенко. На предстоящей встрече президенты, как передают собеседники издания, проведут переговоры по «дорожным картам» интеграции России и Белоруссии, которые должны быть готовы к осени.