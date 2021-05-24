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СМИ узнали дату новой встречи Путина и Лукашенко в Сочи

Ведомости

Новая встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет 28 мая в Сочи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Эта встреча двух глав государств станет третьей с начала года. Предыдущие состоялись 22 февраля в Сочи, 22 апреля два президента общались в Москве. По итогам февральской встречи источники газеты анонсировали соглашение о новом кредите для Минска в размере $3 млрд, однако этого не произошло ни тогда, ни после второго визита Лукашенко. На предстоящей встрече президенты, как передают собеседники издания, проведут переговоры по «дорожным картам» интеграции России и Белоруссии, которые должны быть готовы к осени.

Детали повестки майского визита Лукашенко не уточняются.

В сентябре 2020 г. Путин по итогам встречи с Лукашенко в Сочи объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн, Минск получил в декабре. Второй транш в $500 млн должен поступить белорусской стороне в течение первого полугодия 2021 г.

Ранее по теме: Белоруссия рассчитывает на второй транш кредита РФ до конца июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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