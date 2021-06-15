В США рассказали о проведении пресс-конференций Путина и Байдена
Пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится перед пресс-конференцией президента США Джо Байдена, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США.
«По итогам саммита ожидается пресс-конференция Путина, за которой последует пресс-конференция Байдена», — пишет агентство.
15 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что американская сторона отказалась от проведения совместной пресс-конференции двух президентов. Сами переговоры, как отметил представитель Кремля, продлятся четыре-пять часов с учетом перерывов и предполагают смену форматов.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.