Байден оценил свою готовность ко встрече с Путиным
Президент США Джо Байден заявил о готовности к завтрашней встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер рассказал во время встречи со швейцарским коллегой Ги Пармеленом.
«Я всегда готов», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Его слова передает корреспондент The Associated Press Джонатан Лемайр на своей странице в Twitter.
Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Несколько часов назад Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило, что самолет американского президента приземлился в указанном городе.
В ходе встречи главы государств обсудят состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. Кроме того, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, в повестку войдет также тема задержания российских граждан в третьих странах, захват российской дипсобственности в США и ухудшение условий функционирования дипучреждений.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что американская сторона отказалась от проведения совместной пресс-конференции президентов. Каждый из них — сначала Путин, а затем Байден — проведут таковые отдельно.