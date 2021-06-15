Байден оценил свою готовность ко встрече с Путиным

В ходе встречи главы государств обсудят состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. Кроме того, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, в повестку войдет также тема задержания российских граждан в третьих странах, захват российской дипсобственности в США и ухудшение условий функционирования дипучреждений.