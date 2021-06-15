Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Политика

Байден оценил свою готовность ко встрече с Путиным

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил о готовности к завтрашней встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер рассказал во время встречи со швейцарским коллегой Ги Пармеленом.

«Я всегда готов», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Его слова передает корреспондент The Associated Press Джонатан Лемайр на своей странице в Twitter.

Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Несколько часов назад Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило, что самолет американского президента приземлился в указанном городе.

В ходе встречи главы государств обсудят состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. Кроме того, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, в повестку войдет также тема задержания российских граждан в третьих странах, захват российской дипсобственности в США и ухудшение условий функционирования дипучреждений.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что американская сторона отказалась от проведения совместной пресс-конференции президентов. Каждый из них — сначала Путин, а затем Байден — проведут таковые отдельно.

Ранее по теме: В США рассказали о проведении пресс-конференций Путина и Байдена

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных