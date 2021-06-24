МИД заявил протест британскому послу после инцидента в Черном море

Ранее Минобороны России заявило, что днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные утверждают, что после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения.