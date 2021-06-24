МИД заявил протест британскому послу после инцидента в Черном море
МИД России заявил послу Великобритании решительный протест из-за нарушения эсминцем Defender границы РФ в Черном море в районе мыса Херсонес, следует из сообщения российского дипломатического ведомства.
24 июня посол королевства Дебора Броннерт была вызвана в российский МИД.
«Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море Российской Федерации, которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.», — говорится в сообщении ведомства.
«Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне», — добавили в МИД.
Ранее Минобороны России заявило, что днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные утверждают, что после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения.
При этом в британском минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал, равно как и не сбрасывал бомбы по курсу. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал данный инцидент провокацией, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон напомнил о непризнании Крыма российским.