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Россия ответила на обвинения Пентагона в «дезинформации» с британским эсминцем

Ведомости

Российское посольство в США назвало безосновательными обвинения пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в дезинформации по поводу ситуации с британским эсминцем Defender, 23 мая нарушившим государственную границу России в Черном море.

«Обвинения Джона Кирби в адрес России в дезинформации об инциденте с HMS Defender (он же Агрессор) безосновательны. Произошедшее было зафиксировано и опубликовано ФСБ РФ», — сказано в заявлении дипломатов в Twitter.

В качестве подтверждения посольство опубликовало ссылку на видео Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, где со слов моряков зафиксировано, что Defender пересек границу страны вблизи Крыма. Затем военные несколько раз предупредили экипаж британского судна о необходимости покинуть территорию страны во избежание открытия огня. Когда требование не было исполнено, моряки произвели три предупредительных выстрела. После этого Defender покинул российские воды.

«Отрицая очевидное, Пентагон все еще живет иллюзиями относительно реальной ситуации в Крыму и вокруг полуострова», — резюмировали в посольстве.

Ранее Кирби в ходе брифинга назвал заявление Минобороны России о том, что в сторону Defender был произведен предупредительный огонь, дезинформацией. Говоря это, американский политик сослался на сведения британских военных об отсутствии выстрелов.

«Это была просто российская дезинформация, как еще один пример того, как русские пытаются раскрутить события в соответствии со своим собственным повествованием. Этого просто не было», — сказал пресс-секретарь Пентагона.

По данным Минобороны России, днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные утверждают, что после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения. Вчера в знак подтверждения ФСБ разместила видео с места событий.

При этом в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Сообщение российского военного ведомства они истолковали как предупреждение об артиллерийских учениях в этом районе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон не признает присоединение Крыма к России, поэтому считает уместным использовать «украинские воды» «для перехода из пункта А в пункт Б». Проход корабля в Черном море он назвал законным.

Ранее по теме: Песков назвал провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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