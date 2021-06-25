Россия ответила на обвинения Пентагона в «дезинформации» с британским эсминцем

При этом в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Сообщение российского военного ведомства они истолковали как предупреждение об артиллерийских учениях в этом районе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон не признает присоединение Крыма к России, поэтому считает уместным использовать «украинские воды» «для перехода из пункта А в пункт Б». Проход корабля в Черном море он назвал законным.