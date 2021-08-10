Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Роман Путин снялся с выборов в Госдуму после встречи «с самым уважаемым человеком»

Ведомости

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина Роман Путин отказался участвовать в выборах в Госдуму по рекомендации «самого уважаемого человека». Об этом политик объявил на своей странице в Instagram.

«Вчера в Москве после встречи с самым уважаемым мной человеком по рекомендации я принял решение о выходе из предвыборной гонки в Государственную думу. Однако, продолжаем общественно-политическую деятельность на благо России, на благо людей. Следите за нашими новостями», — сказал он. 

Роман Путин подал заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах, заявил председатель Территориального избиркома (ТИК) №4 Санкт-Петербурга Ильдар Зарипов, сообщило издание «Закс.ру». Комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы принять заявление политика. Ранее он планировал избираться по одномандатному округу №214 как самовыдвиженец.

О создании партии «Россия без коррупции» Романа Путина, которого СМИ называют сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента, стало известно 15 декабря прошлого года. На сайте партии указаны три основные цели: содействие реализации стратегических задач развития страны, включая обеспечение «достойного уровня жизни граждан», «формирование социального и эффективного государства», построение «справедливого, свободного и солидарного общества», «содействие формированию институтов гражданского общества и культуры гражданственности» и др. 

Ранее по теме: Нужна ли Владимиру Путину партия Романа Путина

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных