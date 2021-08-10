Роман Путин снялся с выборов в Госдуму после встречи «с самым уважаемым человеком»
Двоюродный племянник президента России Владимира Путина Роман Путин отказался участвовать в выборах в Госдуму по рекомендации «самого уважаемого человека». Об этом политик объявил на своей странице в Instagram.
«Вчера в Москве после встречи с самым уважаемым мной человеком по рекомендации я принял решение о выходе из предвыборной гонки в Государственную думу. Однако, продолжаем общественно-политическую деятельность на благо России, на благо людей. Следите за нашими новостями», — сказал он.
Роман Путин подал заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах, заявил председатель Территориального избиркома (ТИК) №4 Санкт-Петербурга Ильдар Зарипов, сообщило издание «Закс.ру». Комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы принять заявление политика. Ранее он планировал избираться по одномандатному округу №214 как самовыдвиженец.
О создании партии «Россия без коррупции» Романа Путина, которого СМИ называют сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента, стало известно 15 декабря прошлого года. На сайте партии указаны три основные цели: содействие реализации стратегических задач развития страны, включая обеспечение «достойного уровня жизни граждан», «формирование социального и эффективного государства», построение «справедливого, свободного и солидарного общества», «содействие формированию институтов гражданского общества и культуры гражданственности» и др.