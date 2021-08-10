Роман Путин снялся с выборов в Госдуму после встречи «с самым уважаемым человеком»

«Вчера в Москве после встречи с самым уважаемым мной человеком по рекомендации я принял решение о выходе из предвыборной гонки в Государственную думу. Однако, продолжаем общественно-политическую деятельность на благо России, на благо людей. Следите за нашими новостями», — сказал он.