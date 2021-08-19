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«Единая Россия» предложила запретить «русофобам» въезд в Россию

Ведомости

Депутаты от «Единой России» разработали законопроект, запрещающий въезд в страну русофобам, сообщила пресс-служба партии со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований, пояснил он.

«Если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны», — объяснил инициативу Хинштейн. Изменения предлагается внести в федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». МВД России как уполномоченный орган поддерживает инициативу депутатов, отметил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты предлагают ввести запрет на въезд в Россию за притеснения русскоговорящих жителей. Он назвал недопустимым случай нападения на продавщицу в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке. Накануне постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала усилить меры защиты соотечественников в Киргизии. Члены комиссии СПЧ выразили серьезную озабоченность случаем нападения на продавщицу в Бишкеке.

Ранее по теме: В Госдуме предложили запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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