«Единая Россия» предложила запретить «русофобам» въезд в Россию

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты предлагают ввести запрет на въезд в Россию за притеснения русскоговорящих жителей. Он назвал недопустимым случай нападения на продавщицу в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке. Накануне постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала усилить меры защиты соотечественников в Киргизии. Члены комиссии СПЧ выразили серьезную озабоченность случаем нападения на продавщицу в Бишкеке.