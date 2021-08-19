«Единая Россия» предложила запретить «русофобам» въезд в Россию
Депутаты от «Единой России» разработали законопроект, запрещающий въезд в страну русофобам, сообщила пресс-служба партии со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.
Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований, пояснил он.
«Если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны», — объяснил инициативу Хинштейн. Изменения предлагается внести в федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». МВД России как уполномоченный орган поддерживает инициативу депутатов, отметил он.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты предлагают ввести запрет на въезд в Россию за притеснения русскоговорящих жителей. Он назвал недопустимым случай нападения на продавщицу в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке. Накануне постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала усилить меры защиты соотечественников в Киргизии. Члены комиссии СПЧ выразили серьезную озабоченность случаем нападения на продавщицу в Бишкеке.