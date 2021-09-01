Лукашенко назвал вывод войск США из Афганистана «позорным бегством»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал вывод американских войск из Афганистана как «позорное бегство». Слова главы республики передает агентство «БелТА».
«Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство», — заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Бобруйск.
При этом белорусский лидер отметил, что глобальные выводы из событий в Афганистане делать рано.
«Этот хаос, который показывают в аэропорту [Кабула], — это, конечно, грустно. Но не надо возводить это в абсолют и думать, что американцы такие безмозглые... Поэтому Кабул Кабулом, суеты было действительно много. Но нам ни в коем случае нельзя на это отвлекаться. Американцы не глупые люди, и они могут сыграть вдолгую. Самое современное вооружение — зачем оставили?» — отметил он.
В конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет – с октября 2001 г. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» получили контроль над столицей страны Кабулом, а также почти над всеми провинциями. В США оценили стоимость оружия, которое досталось талибам от американской армии, в не менее $85 млрд.