Лукашенко назвал вывод войск США из Афганистана «позорным бегством»

«Этот хаос, который показывают в аэропорту [Кабула], — это, конечно, грустно. Но не надо возводить это в абсолют и думать, что американцы такие безмозглые... Поэтому Кабул Кабулом, суеты было действительно много. Но нам ни в коем случае нельзя на это отвлекаться. Американцы не глупые люди, и они могут сыграть вдолгую. Самое современное вооружение — зачем оставили?» — отметил он.