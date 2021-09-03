Путин выразил уверенность в восстановлении отношений России и Украины
Россия и Украина рано или поздно полностью восстановят свои отношения, заявил в ходе пленарного заседания на Восточном экономической форуме (ВЭФ) российский президент Владимир Путин.
«Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной, и рано или поздно — а лучше, если это произойдет рано, чем раньше, тем лучше — мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — сказал он.
Путин выразил сожаление по поводу того, что многие президенты Украины во время предвыборных кампаний говорили, что восстановят отношения с Россией, а после прихода к власти «беспардонным образом» обманывали своих избирателей, «откручивая реальную политику совершенно в другом направлении». По мнению Путина, они поступают подобным образом под давлением «крайних националистов».
«Такое впечатление, что вновь избранные лидеры после того, как вошли в высокие кабинеты, начинают опасаться именно этой части украинского общества и все делают для того, чтобы удовлетворить их амбиции. К каким результатам это приводит, мы видим по состоянию украинской экономики и социальной сферы», — резюмировал Путин.
В июле Путин опубликовал свою статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней он отметил культурную и экономическую связь двух народов и государств. По мнению президента, сейчас на Украине реализуется антироссийский курс под кураторством Запада, что негативно сказывается на независимости республики. При этом Путин подчеркнул, что Москва открыта для диалога с Киевом и готова обсуждать самые сложные вопросы.