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Путин выразил уверенность в восстановлении отношений России и Украины

Ведомости

Россия и Украина рано или поздно полностью восстановят свои отношения, заявил в ходе пленарного заседания на Восточном экономической форуме (ВЭФ) российский президент Владимир Путин.

«Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной, и рано или поздно — а лучше, если это произойдет рано, чем раньше, тем лучше — мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — сказал он.

Путин выразил сожаление по поводу того, что многие президенты Украины во время предвыборных кампаний говорили, что восстановят отношения с Россией, а после прихода к власти «беспардонным образом» обманывали своих избирателей, «откручивая реальную политику совершенно в другом направлении». По мнению Путина, они поступают подобным образом под давлением «крайних националистов». 

«Такое впечатление, что вновь избранные лидеры после того, как вошли в высокие кабинеты, начинают опасаться именно этой части украинского общества и все делают для того, чтобы удовлетворить их амбиции. К каким результатам это приводит, мы видим по состоянию украинской экономики и социальной сферы», — резюмировал Путин. 

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В июле Путин опубликовал свою статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней он отметил культурную и экономическую связь двух народов и государств. По мнению президента, сейчас на Украине реализуется антироссийский курс под кураторством Запада, что негативно сказывается на независимости республики. При этом Путин подчеркнул, что Москва открыта для диалога с Киевом и готова обсуждать самые сложные вопросы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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