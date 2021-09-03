Путин выразил уверенность в восстановлении отношений России и Украины

«Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной, и рано или поздно — а лучше, если это произойдет рано, чем раньше, тем лучше — мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — сказал он.