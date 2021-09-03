Путин заявил, что ему будет жаль отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму

«Жалко, они на своем месте хорошо работают», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, отвечая на вопрос ведущего, журналиста Сергея Брилева. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Президент рассказал, что «коллеги» обратились к нему с просьбой, чтобы Лавров и Шойгу возглавили общефедеральную часть списка партии, демонстрируя, что все дела «Единой России» «реально воплощаются в жизнь, в том числе усилиями этих людей». Он отметил, что они сами должны принять такое решение.