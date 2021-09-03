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Путин заявил, что ему будет жаль отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму

Ведомости

Президент России Владимир Путин признался, что ему будет жаль отпускать министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов.

«Жалко, они на своем месте хорошо работают», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, отвечая на вопрос ведущего, журналиста Сергея Брилева. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Президент рассказал, что «коллеги» обратились к нему с просьбой, чтобы Лавров и Шойгу возглавили общефедеральную часть списка партии, демонстрируя, что все дела «Единой России» «реально воплощаются в жизнь, в том числе усилиями этих людей». Он отметил, что они сами должны принять такое решение.

Ранее Путин предложил включить в федеральный список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму Шойгу и Лаврова, а также главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову и главу образовательного фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву. Министр обороны позже заявил, что воспринял предложение президента войти в список «Единой России» как «большую честь и высочайшее доверие». 

Ранее по теме: Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва. В связи с пандемией коронавируса они пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.

Ранее по теме: Шойгу рассказал о предложении Путина пойти на выборы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных