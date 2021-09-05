В МИДе прокомментировали сообщения о встрече G7 по Афганистану
Москва получала сигналы от ФРГ и Франции о проведении некой встречи по Афганистану, однако речь о формате G7 не шла. Так официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги о планах провести встречу G7 8 сентября на уровне глав МИД при участии России и Китая.
«Партнеры демонстрируют несистемной подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речь о семерке не шла. Затем последовало заявление Токио уже в контексте семерки. Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений "семерки" по России и то неучастию, то участию в формате», – приводит ее слова «Интерфакс».
По ее мнению, это свидетельствует об отсутствии понимания партнерами, «чего они хотят от себя и окружающего мира».
«Талибан» (группировка признана террористической и запрещена в России) фактически пришел к власти в Афганистане 15 августа. Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.