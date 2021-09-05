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В МИДе прокомментировали сообщения о встрече G7 по Афганистану

Ведомости

Москва получала сигналы от ФРГ и Франции о проведении некой встречи по Афганистану, однако речь о формате G7 не шла. Так официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги о планах провести встречу G7 8 сентября на уровне глав МИД при участии России и Китая.

«Партнеры демонстрируют несистемной подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речь о семерке не шла. Затем последовало заявление Токио уже в контексте семерки. Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений "семерки" по России и то неучастию, то участию в формате», – приводит ее слова «Интерфакс».

По ее мнению, это свидетельствует об отсутствии понимания партнерами, «чего они хотят от себя и окружающего мира».

«Талибан» (группировка признана террористической и запрещена в России) фактически пришел к власти в Афганистане 15 августа. Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных