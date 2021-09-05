Посольство США в Киеве призвало Россию вернуть Украине полный контроль над ее границами
Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе, а также вернуть Украине «полный контроль над ее международно признанными границами». Такое заявление опубликовало посольство США в Киеве по случаю седьмой годовщины подписания Минского протокола.
Американская дипмиссия также призвала Россию позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц.
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».
26 апреля в интервью изданию Financial Times украинский президент Владимир Зеленский выступил за внесение изменений в минский формат и допустил использование альтернативы. Вдобавок он призвал США, Великобританию и Канаду более активно участвовать в дипломатическом процессе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «тревожным сигналом».