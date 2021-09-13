Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
Президент России Владимир Путин не обязан носить военную форму даже на учениях, потому что это не регламентировано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Глава государства сам принимает решение, как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует», — цитирует «РИА Новости» Пескова.
Ранее сообщалось, что Путин планирует посетить Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап маневров «Запад-2021».
Российско-белорусские учения проходят с 9 по 16 сентября. В них примут участие около 200 000 человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники.