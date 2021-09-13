Песков исключил возможность обсуждения Крыма при встрече Путина и Зеленского
Обсуждение Крыма на встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского невозможно, такая формулировка ставит под вопрос гипотетическое проведение саммита с участием двух лидеров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, невозможно [обсуждение Крыма] в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Он добавил, что Путин также не намерен обсуждать с Зеленским вопросы войны и мира в Донбассе, так как Россия не является стороной этого конфликта.
«Дело в том, что мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта. Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях», — подчеркнул Песков.
Накануне пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский готов встретится с Путиным лишь в том случае, если будет обсуждаться вопрос об «оккупации Россией части территории Украины».
Зеленский завил о желании встретиться с Путиным в апреле на фоне эскалации напряженности на востоке Украины. Украинский лидер тогда предложил провести саммит в любой точке Донбасса. Российский президент ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в данном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. При этом Путин выразил готовность встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.