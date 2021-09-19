NYT выяснила подробности убийства иранского физика Фахризаде
Израильский «Моссад» для убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде Махабади использовал роботизированный пулемет, пишет газета The New York Times.
«Отец иранской ядерной программы» Мохсен Фахризаде Махабади был убит 27 ноября 2020 г. в городе Абсарде, в 80 км от Тегерана. Как сообщали тогда СМИ, неизвестные боевики расстреляли из засады автомобильный кортеж, в котором находился Фахризаде. Официальный Тегеран обвинил в атаке Израиль.
По информации NYT, израильская разведка намеревались устранить иранского ученого, который по ее информации руководил созданием атомной бомбы, на протяжении 14 лет, а в 2009 г. даже организовали спецоперацию по его убийству, которая, однако, была отменена в последний момент. Подготовка к новой операции началась в конце 2019 г., о ее разработке Израиль сообщил США, где эти планы поддержали.
Высокотехнологичное устройство, оснащенное крупнокалиберным пулеметом, весом около тонны было сконструировано специально таким образом, чтобы могло поместиться в кузов пикапа Zamyad, распространенной модели в Иране, и был доставлен в страну по частям. На пикапе иранские агенты, работающие на Израиль, установили видеокамеры, а связь с устройством осуществлялась через спутник. В день убийства пикап с подготовленным роботизированным пулеметом припарковали на пути следования Фахризаде, и в момент, когда автомобиль ученого проезжал мимо, оператор открыл огонь. После убийства начиненный взрывчаткой пикап взорвали для уничтожения всех улик, однако робот при взрыве частично уцелел.
Версию о том, что в операции задействовали управляемое через спутник оружие, иранские СМИ впервые озвучили еще в декабре прошлого года.