NYT выяснила подробности убийства иранского физика Фахризаде

Высокотехнологичное устройство, оснащенное крупнокалиберным пулеметом, весом около тонны было сконструировано специально таким образом, чтобы могло поместиться в кузов пикапа Zamyad, распространенной модели в Иране, и был доставлен в страну по частям. На пикапе иранские агенты, работающие на Израиль, установили видеокамеры, а связь с устройством осуществлялась через спутник. В день убийства пикап с подготовленным роботизированным пулеметом припарковали на пути следования Фахризаде, и в момент, когда автомобиль ученого проезжал мимо, оператор открыл огонь. После убийства начиненный взрывчаткой пикап взорвали для уничтожения всех улик, однако робот при взрыве частично уцелел.