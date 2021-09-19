Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

NYT выяснила подробности убийства иранского физика Фахризаде

Ведомости

Израильский «Моссад» для убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде Махабади использовал роботизированный пулемет,  пишет газета The New York Times.

«Отец иранской ядерной программы» Мохсен Фахризаде Махабади был убит 27 ноября 2020 г. в городе Абсарде, в 80 км от Тегерана. Как сообщали тогда СМИ, неизвестные боевики расстреляли из засады автомобильный кортеж, в котором находился Фахризаде. Официальный Тегеран обвинил в атаке Израиль.

По информации NYT, израильская разведка намеревались устранить иранского ученого, который по ее информации руководил созданием атомной бомбы, на протяжении 14 лет, а в 2009 г. даже организовали спецоперацию по его убийству, которая, однако, была отменена в последний момент. Подготовка к новой операции началась в конце 2019 г., о ее разработке Израиль сообщил США, где эти планы поддержали.

Высокотехнологичное устройство, оснащенное крупнокалиберным пулеметом, весом около тонны было сконструировано специально таким образом, чтобы могло поместиться в кузов пикапа Zamyad, распространенной модели в Иране, и был доставлен в страну по частям. На пикапе иранские агенты, работающие на Израиль, установили видеокамеры, а связь с устройством осуществлялась через спутник. В день убийства пикап с подготовленным роботизированным пулеметом припарковали на пути следования Фахризаде, и в момент, когда автомобиль ученого проезжал мимо, оператор открыл огонь. После убийства начиненный взрывчаткой пикап взорвали для уничтожения всех улик, однако робот при взрыве частично уцелел.

Версию о том, что в операции задействовали управляемое через спутник оружие, иранские СМИ впервые озвучили еще в декабре прошлого года. 

Ранее по теме: Консерваторы пришли к власти в Иране

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных