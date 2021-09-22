Байден и Джонсон обсудили подход к отношениям с Россией и Китаем
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Белом доме договорились, что продолжат подходить к вопросам России и Китая, руководствуясь общими ценностями, говорится на сайте канцелярии Джонсона.
«Премьер-министр и президент также обсудили ряд международных вопросов, включая Китай и Россию. Они договорились, что Великобритания и США продолжат подходить к этим вопросам, руководствуясь нашими общими ценностями», — говорится в сообщении.
Также Байден и Джонсон обсудили новый союз с Австралией AUKUS, вывод войск НАТО из Афганистана, климат, борьбу с коронавирусом и другие вопросы. Джонсон приветствовал заявление США о том, что британцы, прошедшие полную вакцинацию, с ноября смогут въезжать в США. Cтороны также обсудили действия союзников в Афганистане и пришли к выводу, что лучшим способом почтить память погибших в этой стране будет использование всех дипломатических и гуманитарных возможностей для предотвращения гуманитарного кризиса и «сохранения достигнутых в Афганистане успехов».
Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового трехстороннего военного союза, который они назвали аббревиатурой AUKUS (Australia, United Kingdom, United States). Партнерство нацелено на деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе. Страны договорились сотрудничать в сфере безопасности, в том числе в оборонном секторе. Из-за партнерства, в частности, Австралия разорвала контракт с французами на подлодки стоимостью $40 млрд в пользу сделки с США и Великобританией на поставку атомных подлодок. Это вызвало резкое неприятие Франции — Париж вызвал для консультаций своих послов из Канберры и Вашингтона. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью franceinfo назвал произошедшее «ударом в спину».