Байден и Джонсон обсудили подход к отношениям с Россией и Китаем

Также Байден и Джонсон обсудили новый союз с Австралией AUKUS, вывод войск НАТО из Афганистана, климат, борьбу с коронавирусом и другие вопросы. Джонсон приветствовал заявление США о том, что британцы, прошедшие полную вакцинацию, с ноября смогут въезжать в США. Cтороны также обсудили действия союзников в Афганистане и пришли к выводу, что лучшим способом почтить память погибших в этой стране будет использование всех дипломатических и гуманитарных возможностей для предотвращения гуманитарного кризиса и «сохранения достигнутых в Афганистане успехов».