В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана о принадлежности Крыма
Кремль сожалеет, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым частью России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в Российскую Федерацию. Все-таки мы предпочли сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами», — заявил Песков. Он отметил, что Кремлю хорошо известна позиция Турции по Крыму. «Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной», — подчеркнул Песков.
Встреча Эрдогана и президента России Владимира Путина состоится 29 сентября в Сочи. Песков ранее сообщил, что в ходе встречи президенты обсудят двусторонние отношения, Сирию и другие региональные конфликты.
Вчера во время выступления на общеполитических дебатах Генассамблеи ООН Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексию Крыма и выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.
Ранее МИД Турции назвал нелегитимными состоявшиеся в Крыму выборы в Государственную думу России. В заявлении министерства говорилось, что «Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма».
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.