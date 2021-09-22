В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана о принадлежности Крыма

«Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в Российскую Федерацию. Все-таки мы предпочли сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами», — заявил Песков. Он отметил, что Кремлю хорошо известна позиция Турции по Крыму. «Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной», — подчеркнул Песков.