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В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана о принадлежности Крыма

Ведомости

Кремль сожалеет, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым частью России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в Российскую Федерацию. Все-таки мы предпочли сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами», — заявил Песков. Он отметил, что Кремлю хорошо известна позиция Турции по Крыму. «Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной», — подчеркнул Песков.

Встреча Эрдогана и президента России Владимира Путина состоится 29 сентября в Сочи. Песков ранее сообщил, что в ходе встречи президенты обсудят двусторонние отношения, Сирию и другие региональные конфликты.

Вчера во время выступления на общеполитических дебатах Генассамблеи ООН Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексию Крыма и выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее МИД Турции назвал нелегитимными состоявшиеся в Крыму выборы в Государственную думу России. В заявлении министерства говорилось, что «Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма».

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали непризнание Турцией выборов в Крыму

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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