Эрдоган надеется «прийти к важному решению» в ходе встречи с Путиным

«Двусторонняя встреча с господином Путиным в Сочи, если она состоится 29 сентября, действительно важна. У нас не запланировано переговоров в составе делегаций, мы с господином Путиным проведем только встречу тет-а-тет, на которой, конечно, обсудим не только Идлиб. Мы обсудим отношения между Турцией и Россией, ситуацию в Сирии, обсудим, к чему мы пришли в Сирии и чего добьемся в дальнейшем. Турция и Россия — это две страны, играющие важную роль в регионе, и когда я говорю об этом, то должен сказать еще одну вещь. Мы пока что не видели ничего плохого в отношениях с Россией», — сказал Эрдоган журналистам.