Эрдоган надеется «прийти к важному решению» в ходе встречи с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи надеется «прийти к важному решению» в контексте двусторонних отношений, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.
«Двусторонняя встреча с господином Путиным в Сочи, если она состоится 29 сентября, действительно важна. У нас не запланировано переговоров в составе делегаций, мы с господином Путиным проведем только встречу тет-а-тет, на которой, конечно, обсудим не только Идлиб. Мы обсудим отношения между Турцией и Россией, ситуацию в Сирии, обсудим, к чему мы пришли в Сирии и чего добьемся в дальнейшем. Турция и Россия — это две страны, играющие важную роль в регионе, и когда я говорю об этом, то должен сказать еще одну вещь. Мы пока что не видели ничего плохого в отношениях с Россией», — сказал Эрдоган журналистам.
По словам турецкого лидера, он рассчитывает, что по итогам встречи с Путиным «будет принято важное решение» касательно двусторонних отношений. После этого, как отметил Эрдоган, отношения Москвы и Анкары «войдут в более активную фазу».
Ранее канцелярия главы республики заявила, что Эрдоган посетит Сочи 29 сентября. Информацию о подготовке визита турецкого лидера в Россию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что «будут обсуждаться и Сирия, и другие региональные конфликты».
Последняя встреча президентов России и Турции состоялась 19 января перед началом Берлинской конференции по Ливии. За 2021 г. лидеры провели восемь телефонных разговоров. Последний из них состоялся 21 августа. Путин и Эрдоган в числе прочего обсудили ситуацию в Афганистане.
В августе Эрдоган в интервью турецкому телеканалу NTV заявил, у Турции «нет никаких сомнений» в приобретении у России второго полка зенитных ракетных систем С-400. «У нас с российской стороной помимо С-400 много инициатив в оборонной и других сферах. Так что в повестке разные альтернативы. Например, мы использовали их самолеты Ильюшина (Ил-76, кроме того, использовались амфибии Бе-200. – Ред.) для тушения пожаров. Это мы обсуждали [с президентом РФ Владимиром Путиным] по телефону. Во время моей поездки в Россию мы это все обсудим», — сообщал Эрдоган.