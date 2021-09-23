МИД России предостерег США от введения новых санкций

«По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого "кадрового голода", прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения. Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на санкционном треке», — сказала Захарова, ее слова передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.