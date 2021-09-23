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МИД России предостерег США от введения новых санкций

Ведомости

МИД РФ предостерег США от введения санкций, которые были предложены Конгрессом против российских официальных лиц, общественных деятелей и предпринимателей. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, люди, против которых американские политики хотят применить санкции, не имеют никакого отношения к «Закону С.Магнитского», в рамках которого предложено ввести ограничения.

«По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого "кадрового голода", прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения. Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на санкционном треке», — сказала Захарова, ее слова передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. 

Ранее сегодня комитет по регламенту палаты представителей США одобрил поправку к оборонному бюджету США на следующий финансовый год. Она предполагает проведение оценки возможности введения санкций против 35 россиян. Список лиц, на которых могут быть наложены ограничения, опубликовал на своей странице в Twitter член хельсинкской комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, конгрессмен Пол Массаро.

Кроме того, ранее нижняя палата конгресса США поддержала введение запрета на покупку и продажу американскими инвесторами новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке.

Ранее по теме: Песков оценил идею США ввести новые санкции против него и еще 34 россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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