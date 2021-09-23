МИД России предостерег США от введения новых санкций
МИД РФ предостерег США от введения санкций, которые были предложены Конгрессом против российских официальных лиц, общественных деятелей и предпринимателей. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, люди, против которых американские политики хотят применить санкции, не имеют никакого отношения к «Закону С.Магнитского», в рамках которого предложено ввести ограничения.
«По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого "кадрового голода", прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения. Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на санкционном треке», — сказала Захарова, ее слова передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Ранее сегодня комитет по регламенту палаты представителей США одобрил поправку к оборонному бюджету США на следующий финансовый год. Она предполагает проведение оценки возможности введения санкций против 35 россиян. Список лиц, на которых могут быть наложены ограничения, опубликовал на своей странице в Twitter член хельсинкской комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, конгрессмен Пол Массаро.
Кроме того, ранее нижняя палата конгресса США поддержала введение запрета на покупку и продажу американскими инвесторами новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке.