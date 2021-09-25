Путин предложил Володина на пост спикера Госдумы нового созыва
Президент России Владимир Путин заявил, что считает Вячеслава Володина достойным кандидатом на пост спикера Госдумы VIII созыва. Об этом президент заявил на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
По мнению главы государства, Госдуме VII созыва удалось эффективно выстроить свою работу, особенно в период пандемии.
«В значительной степени это было сделано благодаря председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину. Повторяю еще раз: вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Госдуму следующего восьмого созыва», — сказал он в субботу на онлайн-встрече с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.
Предложение Путина поддержал и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, заявив, что Володин достойно работал в предыдущий период и сможет «организовать эту работу с не меньшим блеском в предстоящий период». Сам Володин поблагодарил президента за оценку работы Госдумы VII созыва и пообещал оправдать оказанное ему доверие.
В пятницу, 24 сентября, ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму. В итоге «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному — «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста. Пять мандатов также получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.