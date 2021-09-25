Путин предложил Володина на пост спикера Госдумы нового созыва

«В значительной степени это было сделано благодаря председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину. Повторяю еще раз: вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Госдуму следующего восьмого созыва», — сказал он в субботу на онлайн-встрече с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.