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Лавров сообщил об обращении властей Мали к российской ЧВК

Ведомости

Власти Мали обратились к российской частной военной компании из-за борьбы с террористами, а Москва не имеет к этому какого-либо отношения, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Поскольку малийские власти оценили свои собственные способности как недостаточные без внешней поддержки, а она сокращается со стороны тех, кто обязался помогать искоренять там терроризм, то они обратились к российской частной военной компании. Мы не имеем к этому никакого отношения», – заявил он.

Лавров обратил внимание на то, что эта деятельность осуществляется на законной основе, а власти Мали были вынуждены обратиться за помощью к иностранным специалистам в связи с тем, что Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент. При этом террористы по-прежнему контролируют ситуацию в районе Кидаль.

Заявление российской стороны подтвердил и премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга, заявивший, что его страна чувствует себя покинутой Францией.

«Новая ситуация, возникшая в результате завершения операции "Бархан", ставит Мали перед свершившимся фактом: нас в определенной степени бросили в середине полета. Это заставляет нас исследовать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности самостоятельно или с другими партнерами», – цитирует его «Интерфакс».

Французская армия в рамках операции «Бархан» в Мали и соседних странах боролась с джихадистскими группировками, включая запрещенные в России террористические организации «Исламское государство» и «Аль-Каида», с 2013 г. Франция поддерживала малийские и другие правительственные силы региона как с воздуха, так и регулярными армейскими подразделениями. Всего за восемь лет операции погибли 55 военнослужащих французской армии.

Однако в середине июня на саммите «большой семерки» президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал сворачивание присутствия французских военных в рамках операции «Бархан» и трансформацию международной борьбы с исламизмом в регионе Сахеля в борьбу местных государств. Предполагается, что вместо 5000 французских военных там могут остаться лишь несколько сотен военнослужащих в качестве военных советников.

Тогда же агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что правительство Мали на фоне желания Франции радикально сократить свое военное присутствие в стране начало переговоры с так называемой российской ЧВК «Вагнера». Сумма контракта, по данным агентства, может составить порядка $10,8 млн ежемесячно. После этого Ле Дриан заявил, что если сделка состоится, то французские войска полностью покинут страну и прекратят какую-либо поддержку ее властей.

Ранее по теме: Глава МИД Франции пригрозил последствиями при появлении ЧВК «Вагнера» в Мали

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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