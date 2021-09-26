Лавров сообщил об обращении властей Мали к российской ЧВК

Тогда же агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что правительство Мали на фоне желания Франции радикально сократить свое военное присутствие в стране начало переговоры с так называемой российской ЧВК «Вагнера». Сумма контракта, по данным агентства, может составить порядка $10,8 млн ежемесячно. После этого Ле Дриан заявил, что если сделка состоится, то французские войска полностью покинут страну и прекратят какую-либо поддержку ее властей.