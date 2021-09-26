Лавров сообщил об обращении властей Мали к российской ЧВК
Власти Мали обратились к российской частной военной компании из-за борьбы с террористами, а Москва не имеет к этому какого-либо отношения, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.
«Поскольку малийские власти оценили свои собственные способности как недостаточные без внешней поддержки, а она сокращается со стороны тех, кто обязался помогать искоренять там терроризм, то они обратились к российской частной военной компании. Мы не имеем к этому никакого отношения», – заявил он.
Лавров обратил внимание на то, что эта деятельность осуществляется на законной основе, а власти Мали были вынуждены обратиться за помощью к иностранным специалистам в связи с тем, что Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент. При этом террористы по-прежнему контролируют ситуацию в районе Кидаль.
Заявление российской стороны подтвердил и премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга, заявивший, что его страна чувствует себя покинутой Францией.
«Новая ситуация, возникшая в результате завершения операции "Бархан", ставит Мали перед свершившимся фактом: нас в определенной степени бросили в середине полета. Это заставляет нас исследовать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности самостоятельно или с другими партнерами», – цитирует его «Интерфакс».
Французская армия в рамках операции «Бархан» в Мали и соседних странах боролась с джихадистскими группировками, включая запрещенные в России террористические организации «Исламское государство» и «Аль-Каида», с 2013 г. Франция поддерживала малийские и другие правительственные силы региона как с воздуха, так и регулярными армейскими подразделениями. Всего за восемь лет операции погибли 55 военнослужащих французской армии.
Однако в середине июня на саммите «большой семерки» президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал сворачивание присутствия французских военных в рамках операции «Бархан» и трансформацию международной борьбы с исламизмом в регионе Сахеля в борьбу местных государств. Предполагается, что вместо 5000 французских военных там могут остаться лишь несколько сотен военнослужащих в качестве военных советников.
Тогда же агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что правительство Мали на фоне желания Франции радикально сократить свое военное присутствие в стране начало переговоры с так называемой российской ЧВК «Вагнера». Сумма контракта, по данным агентства, может составить порядка $10,8 млн ежемесячно. После этого Ле Дриан заявил, что если сделка состоится, то французские войска полностью покинут страну и прекратят какую-либо поддержку ее властей.