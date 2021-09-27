Песков назвал Путина сторонником сменяемости власти

«Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. То есть, все хорошо в меру. Вы знаете, что в большинстве вопросов президент является сторонником такого сбалансированного подхода», — сказал Песков в ответ на вопрос, насколько для президента сменяемость власти является ценностью или он не считает, что она полезна для руководства регионами и вообще для власти.