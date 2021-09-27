Песков назвал Путина сторонником сменяемости власти
Президент России Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя внесенный в Госдуму законопроект о снятии ограничений в два срока для избранных губернаторов. При этом сменяемость власти не должна быть «навязчивой идеей», подчеркнул представитель Кремля.
«Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. То есть, все хорошо в меру. Вы знаете, что в большинстве вопросов президент является сторонником такого сбалансированного подхода», — сказал Песков в ответ на вопрос, насколько для президента сменяемость власти является ценностью или он не считает, что она полезна для руководства регионами и вообще для власти.
27 сентября В Госдуму внесли законопроект о снятии ограничений в два срока для избранных губернаторов, сообщил «РИА Новости» один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Документ также предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только «глава субъекта Российской Федерации». Кроме того, по словам Клишаса, в законопроекте расширены основания для увольнения глав регионов по утрате доверия. Как уточнил глава комитета Совета Федерации, в документе предусмотрены такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом России.