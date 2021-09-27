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Песков назвал Путина сторонником сменяемости власти

Ведомости

Президент России Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя внесенный в Госдуму законопроект о снятии ограничений в два срока для избранных губернаторов. При этом сменяемость власти не должна быть «навязчивой идеей», подчеркнул представитель Кремля.

«Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. То есть, все хорошо в меру. Вы знаете, что в большинстве вопросов президент является сторонником такого сбалансированного подхода», — сказал Песков в ответ на вопрос, насколько для президента сменяемость власти является ценностью или он не считает, что она полезна для руководства регионами и вообще для власти.

27 сентября В Госдуму внесли законопроект о снятии ограничений в два срока для избранных губернаторов, сообщил «РИА Новости» один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Документ также предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только «глава субъекта Российской Федерации». Кроме того, по словам Клишаса, в законопроекте расширены основания для увольнения глав регионов по утрате доверия. Как уточнил глава комитета Совета Федерации, в документе предусмотрены такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом России.

Ранее по теме: Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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