На Украине назвали угрозу серьезнее «Северного потока — 2»
Российский трубопровод «Турецкий поток» представляет большую угрозу для экономики Украины, чем «Северный поток – 2», заявил в эфире телеканала «Россия 24» генерал Украины, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.
«Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. "Турецкий поток" — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток — 2", — заявил он.
Москаль отметил, что по «Турецкому потоку» газ будет поставляться в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию. Словакия тоже может начать брать газ из «Северного потока — 2». «Так у кого мы будем покупать?» – спросил Москаль.
27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа. Соглашение вступит в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.
27 сентября МИД Украины заявил о планах обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия соглашения «Газпрома» с венгерской стороной европейскому законодательству в области энергетики. Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».
«Газпром» ввел в эксплуатацию трубопровод «Турецкий поток» в январе 2020 г. В церемонии запуска помимо Эрдогана участвовал президент России Владимир Путин, а также министры энергетики обеих стран. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу. Он стал заменой несостоявшемуся «Южному потоку».