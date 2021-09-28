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На Украине назвали угрозу серьезнее «Северного потока — 2»

Ведомости

Российский трубопровод «Турецкий поток» представляет большую угрозу для экономики Украины, чем «Северный поток – 2», заявил в эфире телеканала «Россия 24» генерал Украины, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

«Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. "Турецкий поток" — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток — 2", — заявил он.

Москаль отметил, что по «Турецкому потоку» газ будет поставляться в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию. Словакия тоже может начать брать газ из «Северного потока — 2». «Так у кого мы будем покупать?» – спросил Москаль.

27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа. Соглашение вступит в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

27 сентября МИД Украины заявил о планах обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия соглашения «Газпрома» с венгерской стороной европейскому законодательству в области энергетики. Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».

«Газпром» ввел в эксплуатацию трубопровод «Турецкий поток» в январе 2020 г. В церемонии запуска помимо Эрдогана участвовал президент России Владимир Путин, а также министры энергетики обеих стран. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу. Он стал заменой несостоявшемуся «Южному потоку».

Ранее по теме: Глава МИД Венгрии раскритиковал Украину из-за ее реакции на контракт с «Газпромом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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