Медведев объяснил отказ от работы в Госдуме

Он рассказал, что работа в Госдуме очень тонкая, требующая согласования интересов, воль, достижения компромиссов между людьми и фракциями. Ее нужно вести, не опираясь на прежние должности. «Я просто, исходя из этого, могу сказать, что мне представляется — во всяком случае сейчас, — что для бывшего главы государства это не очень правильно. В силу вполне понятных причин», — пояснил Медведев.