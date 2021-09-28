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Песков оценил вероятность проведения нормандского саммита до ухода Меркель

Ведомости

Кремлю известно, что Киев и другие стороны хотели бы провести саммит в нормандском формате до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, однако нет смысла проводить «саммит ради саммита», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне о таких планах Киева заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Действительно, такое пожелание с разных сторон, не только со стороны Киева высказывалось. И действительно, это было бы хорошо. Но здесь есть очень важное «но». Как мы и говорили, провести саммит ради саммита нет никакого смысла. Он должен быть подготовлен. Тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов выполнения ранее достигнутых договоренностей», — отметил Песков.

Подготовкой саммита и ревизией нынешнего положения дел в этой области, по его словам, занимаются министерства иностранных дел России, Украины, Франции и Германии и политсоветники, однако «похвастаться» особыми результатами пока нельзя.  

Песков заявил, что есть риск, что саммит невозможно будет провести до ухода Меркель с поста. «Всем бы хотелось провести его как можно раньше. И в целом для этого абсолютно понятно, что нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве. Но, к сожалению, они не хотят этого делать», — подчеркнул он.

В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

26 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг. Победу на них одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с результатом 25,7% голосов. Бывший правящий блок Меркель ХДС/ХСС — 24,1%. «Зеленые» получили 14,8%, а Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5%. «Альтернатива для Германии» набрала 10,3%, а «Левые» — 4,9%. После формирования парламента депутаты должны будут выбрать нового канцлера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных