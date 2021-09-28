Песков оценил вероятность проведения нормандского саммита до ухода Меркель

Песков заявил, что есть риск, что саммит невозможно будет провести до ухода Меркель с поста. «Всем бы хотелось провести его как можно раньше. И в целом для этого абсолютно понятно, что нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве. Но, к сожалению, они не хотят этого делать», — подчеркнул он.