Спецпредставитель ЕС сообщил о достигнутых договоренностях по Косово

Кроме того, была согласована рабочая группа, в которую войдут представители ЕС, Белграда и Приштины. Она будет искать постоянное решение для автомобильных номеров для косовских сербов, ставших причиной конфликта, основываясь на европейских стандартах и ​​практике. Первая встреча состоится 21 октября, и через шесть месяцев рабочая группа представит свои выводы и окончательное решение на высоком уровне.