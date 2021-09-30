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Спецпредставитель ЕС сообщил о достигнутых договоренностях по Косово

Ведомости

Сербия и частично признанная Республика Косово при посредничестве Евросоюза на переговорах в Брюсселе достигли компромисса по урегулированию напряженности на их фактической границе. Об этом заявил спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак.

«У нас есть сделка! После двух дней интенсивных переговоров только что было достигнуто соглашение о деэскалации и дальнейших действиях», — написал Лайчак в своем в Twitter. Ниже он привел текст основных пунктов достигнутого соглашения.

Так, обе стороны в Брюсселе договорились, что подразделения спецназа Косово начнут вывод с КПП «Яринье» и «Брняк» одновременно с удалением баррикад местными сербами 2 октября в 8:00. Обе стороны должны очистить эти пункты не позднее 16:00.

Вместо них на КПП войдут военные из состава международного миротворческого контингента KFOR, которые будут обеспечивать нормальный режим функционирования погранпереходов в течение двух недель. За этот срок должно быть выработано долговременное решение.

Кроме того, была согласована рабочая группа, в которую войдут представители ЕС, Белграда и Приштины. Она будет искать постоянное решение для автомобильных номеров для косовских сербов, ставших причиной конфликта, основываясь на европейских стандартах и ​​практике. Первая встреча состоится 21 октября, и через шесть месяцев рабочая группа представит свои выводы и окончательное решение на высоком уровне.

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил достоверность пунктов этих соглашений, передает телеканал РТС. «Я считаю это большим успехом с нашей стороны», — сказал Вучич.

Протесты сербского меньшинства начались после решения властей Косова не пропускать автомобили с сербскими номерами и обязывать владельцев менять их на временные косовские номера. Этнические сербы, проживающие на севере Косова, в знак протеста заблокировали пограничные переходы «Яринье» и «Брняк» на фактической границе с Сербией. Из-за этого Приштина направила в пограничную зону полицейский спецназ.

В ответ Сербия привела свои войска в боевую готовность и призвала страны НАТО вмешаться в ситуацию в течение 24 часов. В итоге 27 сентября военные США, Канады и Польши из состава международной миссии под эгидой альянса в Косове (KFOR) прибыли на границу.

Власти Косова фактически отделились от Сербии в 1999 г., а объявили о независимости в 2008 г. Республику признали около 100 стран, в том числе 22 из 27 государств — участников Евросоюза. Однако Косово не является членом ООН. Россия независимость Косова не признает.

Ранее по теме: ЕС начал переговоры с Сербией и Косово по ситуации на их границе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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