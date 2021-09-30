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Зеленский попросил Эрдогана решить с Путиным вопрос удерживаемых лиц

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил заступиться за более чем 400 находящихся в заключении в России украинцев перед российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Зеленский передал Эрдогану список из 450 украинских заключенных и попросил его, что называется, замолвить слово за них перед президентом Путиным, потому что нам необходимо освобождать наших людей из российских застенок», — сказал Кулеба во время брифинга, который транслировался на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Зеленский встретился в США с Эрдоганом 22 сентября. Тогда он поблагодарил его за слова на Генассамблее ООН о непризнании Турцией присоединения Крыма к России. После этого Эрдоган 29 сентября встретился в Сочи с Путиным. Как сегодня сообщили в Кремле, лидеры обсудили поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 и расширение сотрудничества Москвы и Анкары в этой сфере. Путин и Эрдоган также обменялись мнениями по ситуации в Турции, Афганистане, Ливии и Нагорном Карабахе.

В контексте последней темы стороны договорились провести до конца года заседание высшего Госсовета в случае, если позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация. О том, поднимался ли при встрече вопрос заявления Эрдогана о Крыме и обсуждалась ли просьба Зеленского, в Кремле не сообщили.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: В Кремле рассказали о подробностях встречи Путина и Эрдогана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных