Зеленский попросил Эрдогана решить с Путиным вопрос удерживаемых лиц

Зеленский встретился в США с Эрдоганом 22 сентября. Тогда он поблагодарил его за слова на Генассамблее ООН о непризнании Турцией присоединения Крыма к России. После этого Эрдоган 29 сентября встретился в Сочи с Путиным. Как сегодня сообщили в Кремле, лидеры обсудили поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 и расширение сотрудничества Москвы и Анкары в этой сфере. Путин и Эрдоган также обменялись мнениями по ситуации в Турции, Афганистане, Ливии и Нагорном Карабахе.