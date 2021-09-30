Зеленский попросил Эрдогана решить с Путиным вопрос удерживаемых лиц
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил заступиться за более чем 400 находящихся в заключении в России украинцев перед российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Зеленский передал Эрдогану список из 450 украинских заключенных и попросил его, что называется, замолвить слово за них перед президентом Путиным, потому что нам необходимо освобождать наших людей из российских застенок», — сказал Кулеба во время брифинга, который транслировался на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook.
Зеленский встретился в США с Эрдоганом 22 сентября. Тогда он поблагодарил его за слова на Генассамблее ООН о непризнании Турцией присоединения Крыма к России. После этого Эрдоган 29 сентября встретился в Сочи с Путиным. Как сегодня сообщили в Кремле, лидеры обсудили поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 и расширение сотрудничества Москвы и Анкары в этой сфере. Путин и Эрдоган также обменялись мнениями по ситуации в Турции, Афганистане, Ливии и Нагорном Карабахе.
В контексте последней темы стороны договорились провести до конца года заседание высшего Госсовета в случае, если позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация. О том, поднимался ли при встрече вопрос заявления Эрдогана о Крыме и обсуждалась ли просьба Зеленского, в Кремле не сообщили.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.