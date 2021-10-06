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Президент Сербии обратится к Путину за помощью из-за энергокризиса

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью на фоне энергетического кризиса в Европе, сообщает ТАСС.

«[Передам] мое личное сообщение Путину, в котором попрошу его помочь нам, чтобы мы получили максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы. Те цены, которые сейчас на бирже, не только Сербия, никто не сможет выдержать», — сказал Вучич на полях саммита ЕС — Западные Балканы, который прошел 5-6 октября в Словении.

Цена ноябрьского фьючерса на нидерландском газовом хабе TTF продолжает расти и в среду, 6 октября, впервые преодолела отметку в $1600 за тысячу кубометров, а затем и $1900. Такое историческое подорожание связывают с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, безветренной погодой, которая привела к значительному падению ветрогенерации, нехваткой СПГ и угля, а также неопределенностью со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2».

Помимо этого новый рекорд установила и цена на энергетический уголь в Европе, 6 октября преодолев отметку в $300 за тонну. Подорожание угля ускорилось в конце сентября на фоне резкого увеличения стоимости природного газа и дефицита предложения на рынке Европы в преддверии отопительного сезона. Как уточняет Argus, основным поставщиком угля в Европу является Россия, однако отечественные компании не могут быстро нарастить экспорт из-за инфраструктурных ограничений и роста внутреннего спроса.

Ранее по теме: Путин указал на ошибки европейских стран на рынке энергоресурсов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных