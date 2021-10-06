Президент Сербии обратится к Путину за помощью из-за энергокризиса

«[Передам] мое личное сообщение Путину, в котором попрошу его помочь нам, чтобы мы получили максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы. Те цены, которые сейчас на бирже, не только Сербия, никто не сможет выдержать», — сказал Вучич на полях саммита ЕС — Западные Балканы, который прошел 5-6 октября в Словении.