Президент Сербии обратится к Путину за помощью из-за энергокризиса
Президент Сербии Александр Вучич намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью на фоне энергетического кризиса в Европе, сообщает ТАСС.
«[Передам] мое личное сообщение Путину, в котором попрошу его помочь нам, чтобы мы получили максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы. Те цены, которые сейчас на бирже, не только Сербия, никто не сможет выдержать», — сказал Вучич на полях саммита ЕС — Западные Балканы, который прошел 5-6 октября в Словении.
Цена ноябрьского фьючерса на нидерландском газовом хабе TTF продолжает расти и в среду, 6 октября, впервые преодолела отметку в $1600 за тысячу кубометров, а затем и $1900. Такое историческое подорожание связывают с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, безветренной погодой, которая привела к значительному падению ветрогенерации, нехваткой СПГ и угля, а также неопределенностью со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2».
Помимо этого новый рекорд установила и цена на энергетический уголь в Европе, 6 октября преодолев отметку в $300 за тонну. Подорожание угля ускорилось в конце сентября на фоне резкого увеличения стоимости природного газа и дефицита предложения на рынке Европы в преддверии отопительного сезона. Как уточняет Argus, основным поставщиком угля в Европу является Россия, однако отечественные компании не могут быстро нарастить экспорт из-за инфраструктурных ограничений и роста внутреннего спроса.