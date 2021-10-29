ЦИК Узбекистана объявил о победе Мирзиеева на президентских выборах

Выборы президента в республике состоялись 24 октября. Явка на выборах превысила 80,4%. Кроме Мирзиёева в выборах участвовало еще четверо кандидатов. Кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Ворисова набрала 6% и заняла второе место. Алишер Кадыров, выдвинутый правой партией «Миллий тикланиш», набрал 5,5% и занял третье место.