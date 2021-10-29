ЦИК Узбекистана объявил о победе Мирзиеева на президентских выборах
ЦИК Узбекистана окончательно признал действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева победителем на выборах главы государства. Он набрал 80,12% голосов после подсчета всех бюллетеней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя комиссии Зайниддина Низамходжаева.
«Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Мирзиеева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан, после подсчета всех бюллетеней он набрал 80,12% голосов», — сказал Низамходжаев.
Выборы президента в республике состоялись 24 октября. Явка на выборах превысила 80,4%. Кроме Мирзиёева в выборах участвовало еще четверо кандидатов. Кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Ворисова набрала 6% и заняла второе место. Алишер Кадыров, выдвинутый правой партией «Миллий тикланиш», набрал 5,5% и занял третье место.