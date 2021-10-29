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ЦИК Узбекистана объявил о победе Мирзиеева на президентских выборах

Ведомости

ЦИК Узбекистана окончательно признал действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева победителем на выборах главы государства. Он набрал 80,12% голосов после подсчета всех бюллетеней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя комиссии Зайниддина Низамходжаева.

«Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Мирзиеева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан, после подсчета всех бюллетеней он набрал 80,12% голосов», — сказал Низамходжаев.

Выборы президента в республике состоялись 24 октября. Явка на выборах превысила 80,4%. Кроме Мирзиёева в выборах участвовало еще четверо кандидатов. Кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Ворисова набрала 6% и заняла второе место. Алишер Кадыров, выдвинутый правой партией «Миллий тикланиш», набрал 5,5% и занял третье место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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