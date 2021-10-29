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Песков рассказал о переговорах «Газпрома» с Молдавией

Ведомости

Де-факто «Газпрому» и Молдавии не удалось договориться по поставкам газа, но российская компания готова продолжать контакты и искать взаимоприемлемые варианты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Молдавии продолжается энергетический кризис из-за затянувшихся переговоров с «Газпромом» о заключении нового газового контракта. В стране объявлено чрезвычайное положение, в Кишиневе отапливается только 25% жилого фонда, часть предприятий переведена на мазут и правительство срочно ищет альтернативные источники электроэнергии. 

«Пока де-факто ситуация такая, что действительно не удалось договориться. Существует задолженность Молдавии перед «Газпромом», задолженность весьма серьезная, растущая, это первое, и существует вопрос, непосредственно связанный с этой задолженностью, вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель, условия контракта должны быть согласованы, если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но конечно же «Газпром» открыт для продолжения контактов, для поисков взаимоприемлемых вариантов», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля выразил уверенность, что ситуация в переговорах с Кишиневом не сказывается на имидже «Газпрома» как поставщика и партнера для Европы. «Вы знаете, я с вами абсолютно не соглашусь, к имиджу Газпрома это никакого отношения не имеет, и имидж «Газпрома» великолепен… «Газпром» не может бесплатно отдавать газ и не может прощать долги. Это коммерческая компания», — отметил пресс-секретарь президента.

Старый контракт с «Газпромом» истек в сентябре текущего года и на период переговоров был продлен до конца октября. В прошлом году страна платила в среднем $148 за тысячу кубометров, в сентябре текущего года — $550, а в октябре — $790. Сейчас Кишинев добивается снижения этой цифры до $200-300. «Газпром» заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если Молдавия полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года, при этом в компании требуют оплатить задолженность в размере $709 млн.

Ранее по теме: Молдавия оценила затраты на топливо в случае провала переговоров с «Газпромом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных