В Кремле прокомментировали слова Зеленского о диалоге с Россией по Донбассу
Конфликт в Донбассе — внутриукраинский, Россия не является его стороной, поэтому решить его можно только диалогом украинцев с украинцами, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление президента Украины Владимира Зелинского о том, что конфликт в Донбассе можно решить только с помощью прямого диалога с Россией.
«Мы знаем о попытках представить Россию как участницу этого конфликта. Это не так. Остановить войну на Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцами. Это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014 года, и Россия не является ее стороной», — заявил Песков.
По его словам, российская сторона делает все возможное, чтобы помочь Украине справиться с этой проблемой: работает в нормандском формате, сохраняет приверженность ему и минским договоренностям. Россия ожидает, что, прежде всего, Киев будет исполнять все взятые обязательства для урегулирования конфликта.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что хотел бы быть посредником между российской и украинской стороной для решения существующих проблем. Таким образом глава государства прокомментировал материалы СМИ о том, что на российско-украинской границе якобы присутствуют около 100 000 военных и это может обернуться войной между государствами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, поэтому на таком саммите нельзя будет найти пути решения проблемы. В Кремле отметили, что стороны конфликта, это Киев с одной стороны и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР с другой.
Вчера президент России Владимир Путин заявил, что раньше тоже говорили о возможном вводе российских войск на территорию Украины, однако этого не произошло. По словам Путина, дело не в том, чтобы вводить войска на Украину или нет, «воевать или не воевать», «а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности».