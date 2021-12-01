В Кремле прокомментировали слова Зеленского о диалоге с Россией по Донбассу

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что хотел бы быть посредником между российской и украинской стороной для решения существующих проблем. Таким образом глава государства прокомментировал материалы СМИ о том, что на российско-украинской границе якобы присутствуют около 100 000 военных и это может обернуться войной между государствами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, поэтому на таком саммите нельзя будет найти пути решения проблемы. В Кремле отметили, что стороны конфликта, это Киев с одной стороны и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР с другой.