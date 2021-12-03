МИД Норвегии выступил за ограничение передвижения войск НАТО у границ России
Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт заявила газете VG, что правительство страны выступает за ограничение передвижения союзников Норвегии по НАТО у границ России.
«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», — заявила Витфельдт (цитата по «РИА Новости»).
Она уточнила, что планирует обсудить это с Великобританией и США. По ее словам, эти страны могут принимать решения самостоятельно, однако власти Норвегии должны защищать интересы своей страны, в которых они хотят заботиться об обороне этих районов сами. Витфельдт добавила, что сейчас присутствие американских военных у границы с Россией не больше, чем в другие периоды послевоенного периода.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия в диалоге со странами Запада будет стремиться достичь соглашений об отказе НАТО от расширения на восток и размещения вооружений вблизи границ страны. Он добавил, что предложил начать «предметные переговоры» по этому вопросу. По его словам, речь пойдет об обеспечении «правовых, юридических гарантий», поскольку соответствующие устные обязательства западные страны выполнить отказались.
Последнее заявление Путина прозвучало на фоне ухудшения отношений между Россией и военным блоком, который подозревает Москву в подготовке военной агрессии на Украине. Накануне главы МИД стран НАТО обсудили в Риге возможность введения экономических санкций против России в случае предполагаемого конфликта с Украиной.
В Кремле категорически отрицают обвинения в подготовке такого нападения. «Это нагнетание напряженности, опять же попытка представить России как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что сообщения о предполагаемом вторжении России на Украину могут быть «камуфляжем», прикрывающим собственные планы Киева по силовому решению проблемы Донбасса.