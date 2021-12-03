МИД Норвегии выступил за ограничение передвижения войск НАТО у границ России

Она уточнила, что планирует обсудить это с Великобританией и США. По ее словам, эти страны могут принимать решения самостоятельно, однако власти Норвегии должны защищать интересы своей страны, в которых они хотят заботиться об обороне этих районов сами. Витфельдт добавила, что сейчас присутствие американских военных у границы с Россией не больше, чем в другие периоды послевоенного периода.