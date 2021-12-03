В США заявили о передаче Крыма России украинскими военными

Как утверждает Коэн, сейчас Россия «усиливает давление на Украину, угрожая втянуть США и НАТО в их худшую конфронтацию с Москвой со времен холодной войны». Так, военная и экономическая агрессия Москвы по отношению к Киеву достигла максимума, говорится в статье. Для подтверждения своей позиции эксперт указал на продолжающийся конфликт в Донбассе, стягивание 100 000 российских военных к российско-украинской границе, о котором писали зарубежные СМИ ранее, и газопровод «Северный поток — 2», якобы ставящий под угрозу энергетическую безопасность Украины.