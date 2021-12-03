В США заявили о передаче Крыма России украинскими военными
Украинская армия сама отказалась от Крыма в 2014 г., написал в своей статье для Newsweek директор программы «Энергия, рост и безопасность» Международной организации по налогам и инвестициям (ITIO), политолог, как эксперт выступающий с брифингами в Белом доме США, Ариэль Коэн.
«Внутри страны (Украины. — Прим. ред.) коррупция и некомпетентность подрывают усилия по освобождению от зависимости от России. Киев должен преодолеть модель самосаботажа, которая была наиболее заметна в российской войне 2014 года, когда украинская армия отказалась от Крыма и собственного Черноморского флота», — написал он.
Как утверждает Коэн, сейчас Россия «усиливает давление на Украину, угрожая втянуть США и НАТО в их худшую конфронтацию с Москвой со времен холодной войны». Так, военная и экономическая агрессия Москвы по отношению к Киеву достигла максимума, говорится в статье. Для подтверждения своей позиции эксперт указал на продолжающийся конфликт в Донбассе, стягивание 100 000 российских военных к российско-украинской границе, о котором писали зарубежные СМИ ранее, и газопровод «Северный поток — 2», якобы ставящий под угрозу энергетическую безопасность Украины.
1 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «РИА Новости» заявил, что в 2014 г. украинские военные сами обратились к российским коллегам, предупредив, что Крым хочет забрать себе НАТО. Ввиду этого представители республики попросили попросить президента России Владимира Путина «решить вопрос» полуострова, отметил белорусский президент.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.