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В США заявили о передаче Крыма России украинскими военными

Ведомости

Украинская армия сама отказалась от Крыма в 2014 г., написал в своей статье для Newsweek директор программы «Энергия, рост и безопасность» Международной организации по налогам и инвестициям (ITIO), политолог, как эксперт выступающий с брифингами в Белом доме США, Ариэль Коэн.

«Внутри страны (Украины. — Прим. ред.) коррупция и некомпетентность подрывают усилия по освобождению от зависимости от России. Киев должен преодолеть модель самосаботажа, которая была наиболее заметна в российской войне 2014 года, когда украинская армия отказалась от Крыма и собственного Черноморского флота», — написал он.

Как утверждает Коэн, сейчас Россия «усиливает давление на Украину, угрожая втянуть США и НАТО в их худшую конфронтацию с Москвой со времен холодной войны». Так, военная и экономическая агрессия Москвы по отношению к Киеву достигла максимума, говорится в статье. Для подтверждения своей позиции эксперт указал на продолжающийся конфликт в Донбассе, стягивание 100 000 российских военных к российско-украинской границе, о котором писали зарубежные СМИ ранее, и газопровод «Северный поток — 2», якобы ставящий под угрозу энергетическую безопасность Украины.

1 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «РИА Новости» заявил, что в 2014 г. украинские военные сами обратились к российским коллегам, предупредив, что Крым хочет забрать себе НАТО. Ввиду этого представители республики попросили попросить президента России Владимира Путина «решить вопрос» полуострова, отметил белорусский президент.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Лукашенко рассказал об обращении Украины к России с просьбой спасти Крым

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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