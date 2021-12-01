Лукашенко рассказал об обращении Украины к России с просьбой спасти Крым
Украинские военные в 2014 г. обратились к российским коллегам с просьбой доложить президенту Владимиру Путину о необходимости «решать вопрос» Крыма, который хотел забрать себе блок НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «РИА Новости». Агентство опубликовало запись разговора в своем Telegram-канале.
«Они вышли на россиян. Это было не на самом высоком уровне — военные на военных. И в разговоре, как обычно там, выпили по рюмке и прочее, завязался разговор. И молодцы, конечно, украинцы: они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпримете определенные действия. Он не будет и украинским. А чей? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым», — сказал Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, «после очередной встречи» украинцы предложили сказать президенту России Владимиру Путин, что «вопрос Крыма надо решать». «По моим данным, президенту России было доложено», — заявил Лукашенко.
Ранее белорусский президент назвал Крым де-факто и де-юре является российской территорией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление «очень важным». При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальное признание Минском Крыма российским нанесет удар по отношениям Белоруссии и Украины.
До этого Лукашенко сказал, что республика признает Крым частью России, когда на полуостров начнет поставлять свою продукцию «последний российский олигарх». При этом неофициально о том, что это фактически российская территория, белорусский президент заявил еще в 2014 г.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.