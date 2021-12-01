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Лукашенко рассказал об обращении Украины к России с просьбой спасти Крым

Ведомости

Украинские военные в 2014 г. обратились к российским коллегам с просьбой доложить президенту Владимиру Путину о необходимости «решать вопрос» Крыма, который хотел забрать себе блок НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «РИА Новости». Агентство опубликовало запись разговора в своем Telegram-канале.

«Они вышли на россиян. Это было не на самом высоком уровне — военные на военных. И в разговоре, как обычно там, выпили по рюмке и прочее, завязался разговор. И молодцы, конечно, украинцы: они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпримете определенные действия. Он не будет и украинским. А чей? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым», — сказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, «после очередной встречи» украинцы предложили сказать президенту России Владимиру Путин, что «вопрос Крыма надо решать». «По моим данным, президенту России было доложено», — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский президент назвал Крым де-факто и де-юре является российской территорией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление «очень важным». При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальное признание Минском Крыма российским нанесет удар по отношениям Белоруссии и Украины.

До этого Лукашенко сказал, что республика признает Крым частью России, когда на полуостров начнет поставлять свою продукцию «последний российский олигарх». При этом неофициально о том, что это фактически российская территория, белорусский президент заявил еще в 2014 г.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Лукашенко назвал Крым юридически и фактически российским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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