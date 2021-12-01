Лукашенко рассказал об обращении Украины к России с просьбой спасти Крым

«Они вышли на россиян. Это было не на самом высоком уровне — военные на военных. И в разговоре, как обычно там, выпили по рюмке и прочее, завязался разговор. И молодцы, конечно, украинцы: они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпримете определенные действия. Он не будет и украинским. А чей? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым», — сказал Лукашенко.