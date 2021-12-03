«Коммерсантъ» назвал возможную дату беседы Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести встречу 7 декабря в формате видео-конференции, но дата еще окончательно не согласована, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ранее собеседники издания сообщали, что Путин и Байден могут провести онлайн-встречу до конца 2021 г., а в начале следующего года встретятся лично.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что переговоры по встрече президентов идут, но окончательная дата пока не назначена. Он отмечал, что такая встреча очень важна для решения взаимных вопросов.
Вчера замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду, что переговоры Путина и Байдена состоятся в ближайшее время. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, что контакты на высшем уровне состоятся «в скором будущем».
16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности.
В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов. До конца года планируется провести еще одну встречу президентов, однако дата не назначена.