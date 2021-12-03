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Украина начала строительство двух военно-морских баз

Ведомости

В Николаевской и Запорожской областях Украины началось строительство двух военно-морских баз, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны страны Алексея Резникова.

«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске (Запорожская область) и Очакове (Николаевская область) и другим контрактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», — сказал он в ходе выступления в Верховной раде.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что к 2035 г. в стране в три этапа реализуют программу по развитию ВМФ. На Украине создается инфраструктура для строительства военно-морского флота — малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Помимо этого, планируется начать развитие военно-морских баз.

Согласно заявлениям Зеленского, на военно-морской базе в Очакове будут базироваться 12 катеров «Гюрза-М» и Mark VI.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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