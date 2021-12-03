Украина начала строительство двух военно-морских баз
В Николаевской и Запорожской областях Украины началось строительство двух военно-морских баз, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны страны Алексея Резникова.
«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске (Запорожская область) и Очакове (Николаевская область) и другим контрактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», — сказал он в ходе выступления в Верховной раде.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что к 2035 г. в стране в три этапа реализуют программу по развитию ВМФ. На Украине создается инфраструктура для строительства военно-морского флота — малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Помимо этого, планируется начать развитие военно-морских баз.
Согласно заявлениям Зеленского, на военно-морской базе в Очакове будут базироваться 12 катеров «Гюрза-М» и Mark VI.