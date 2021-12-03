В Кремле заявили о предварительной договоренности по встрече Путина и Байдена

«У нас есть конкретная дата и время проведения, но полагаю, лучше дождаться окончательного согласования с американской стороной», — сказал Ушаков. Он добавил, что встреча состоится после визита президента России в Индию, которая запланирована на 6 декабря. Сейчас идет активная подготовка к этим переговорам.