В Кремле заявили о предварительной договоренности по встрече Путина и Байдена
Дата встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена предварительно утверждена, она пройдет по видеосвязи. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что точная дата будет объявлена после согласования с американской стороной.
«У нас есть конкретная дата и время проведения, но полагаю, лучше дождаться окончательного согласования с американской стороной», — сказал Ушаков. Он добавил, что встреча состоится после визита президента России в Индию, которая запланирована на 6 декабря. Сейчас идет активная подготовка к этим переговорам.
По словам Ушакова, лидеры России и США в ходе беседы, которая состоится уже в ближайшие дни, обсудят двусторонние отношения, ход реализации женевских договоренностей, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине.
Кроме того, в ходе переговоров Путин и Байден затронут вопрос стратегической стабильности.