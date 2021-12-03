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В Кремле заявили о предварительной договоренности по встрече Путина и Байдена

Ведомости

Дата встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена предварительно утверждена, она пройдет по видеосвязи. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что точная дата будет объявлена после согласования с американской стороной. 

«У нас есть конкретная дата и время проведения, но полагаю, лучше дождаться окончательного согласования с американской стороной», — сказал Ушаков. Он добавил, что встреча состоится после визита президента России в Индию, которая запланирована на 6 декабря. Сейчас идет активная подготовка к этим переговорам.

По словам Ушакова, лидеры России и США в ходе беседы, которая состоится уже в ближайшие дни, обсудят двусторонние отношения, ход реализации женевских договоренностей, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине.

Кроме того, в ходе переговоров Путин и Байден затронут вопрос стратегической стабильности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных