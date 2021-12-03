Минюст расширил список СМИ-иноагентов до 103 позиций
Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов еще четырех человек. В перечень вошли журналисты издания «Idel. Реалии», включенного в реестр иноагентов в 2017 г. — Алина Григорьева, Андрей Григорьев, Регина Гималова и Регина Хисамова.
В отдельный перечень некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иноагента, включена Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих «Правозащитная группа «Гражданин.Армия.Право». Последняя получала зарубежное финансирование от Европейской комиссии, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях. Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го. Всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов уже 103 издания и физических лица, большинство из них — в текущем году.
В ноябре Совет при президенте по правам человека направил в Госдуму поправки к закону о физлицах-иноагентах и закону об НКО. Члены СПЧ предложили заранее предупреждать физлиц и некоммерческие организации о том, что их могут внести в реестр иноагентов, и дать им три месяца для того, чтобы они могли предоставить уполномоченным органам мотивированный ответ или устранить основания для включения в реестр. В поправках речь идет и о том, чтобы физлица могли получать международные призы и премии, которые выделяются на программы по студенческому и культурному обмену и повышению квалификации, а также могли маркировать личную информацию в интернете, включая фотографии, публикации о частной жизни и комментарии.
Союз журналистов России, в свою очередь, предложил помимо этого передать компетенции по признанию организаций и граждан иноагентами судам. Сейчас этим занимаются Росфинмониторинг и Минюст. Правозащитники намерены обсудить изменения в законе на встрече с президентом России Владимиром Путиным 10 декабря.