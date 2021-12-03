Минюст расширил список СМИ-иноагентов до 103 позиций

В ноябре Совет при президенте по правам человека направил в Госдуму поправки к закону о физлицах-иноагентах и закону об НКО. Члены СПЧ предложили заранее предупреждать физлиц и некоммерческие организации о том, что их могут внести в реестр иноагентов, и дать им три месяца для того, чтобы они могли предоставить уполномоченным органам мотивированный ответ или устранить основания для включения в реестр. В поправках речь идет и о том, чтобы физлица могли получать международные призы и премии, которые выделяются на программы по студенческому и культурному обмену и повышению квалификации, а также могли маркировать личную информацию в интернете, включая фотографии, публикации о частной жизни и комментарии.