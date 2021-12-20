Песков заявил об отсутствии субстантивного ответа от США и НАТО по предложениям РФ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна готова к переговорам с Россией по безопасности в Европе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности». Позднее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в своем блоге, что ЕС должен участвовать в переговорах России и США по «архитектуре европейской безопасности». Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что страны — члены НАТО обсудят в Североатлантическом совете предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Она назвала инициативу обсудить предложения России правильной и важной, но, по ее словам, нельзя допустить, чтобы Москва «предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать».