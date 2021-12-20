Песков заявил об отсутствии субстантивного ответа от США и НАТО по предложениям РФ
Руководство блока НАТО и США пока не дали субстантивного ответа на предложения России в сфере безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока рано оценивать, мы слышали слова, но больше всего со ссылкой на разные источники о готовности вести обсуждение. Это, наверное, позитивный фактор. Но субстантивного ответа пока еще нет, поэтому рано давать оценки. Преждевременно», — сказал Песков журналистам.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна готова к переговорам с Россией по безопасности в Европе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности». Позднее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в своем блоге, что ЕС должен участвовать в переговорах России и США по «архитектуре европейской безопасности». Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что страны — члены НАТО обсудят в Североатлантическом совете предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Она назвала инициативу обсудить предложения России правильной и важной, но, по ее словам, нельзя допустить, чтобы Москва «предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать».
В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что альянс не пойдет на компромисс с Россией, которая требует пересмотреть обещание альянса «со временем принять» Украину и Грузию, данное на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 г. Помимо этого, в интервью газете Journal de Dimanche он оценил идею проведения новой конференции с Россией о сферах влияния.
«Идея новой конференции, на которой мы заново обсуждаем области влияния, в которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут и не могут делать, заставила бы нас отступить, и это совсем не правильное направление», — сказал генсек военного блока.
1 декабря президент России Владимир Путин призвал начать переговоры по нерасширению НАТО на восток. Президент заявил, что Россия в диалоге с западными странами будет стремиться к достижению соглашений об отказе НАТО от расширения на восток и размещения вооружений вблизи границ страны.
8 декабря Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом затрагивались вопросы региональной проблематики, конфликт на юго-востоке Украины, расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины. По его словам, Москва исходит из того, что обеспечение безопасности должно быть глобальным и распространяться в равной степени на всех.