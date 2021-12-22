Песков назвал «объяснимой» реакцию Кадырова на открытие парка в честь Дудаева в Турции
Реакция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на открытие в турецком Кёрфезе парка в честь бывшего лидера чеченских сепаратистов, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, признана террористической и запрещена в РФ) Джохара Дудаева является весьма эмоциональной, но объяснимой, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Вчера Кадыров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с требованием либо получить статус поддерживающего террористов государства, либо вести прозрачную и честную политику. Глава Чечни заявил, что в Турции «находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки», а Анкара «прикрывает террористов», которые совершили преступления в России и теперь «обливают грязью» руководство страны в интернете.
«Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, которые были спровоцированы и начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России. И одним из террористов, который это делал, был в какой-то момент их предводитель, Дудаев», — сказал Песков.
Решение турецких властей присвоить парку имя Дудаева является болезненным для Чечни, пояснил Песков. Пресс-секретарь добавил, что Москва уже довела по дипломатическим каналам до коллег в Турции, что, «мягко говоря», не одобряет подобные решения.
Дудаев был генерал-майором авиации СССР. В 1990-х гг. он возглавлял движение за отделение Чечни от России. После победы на президентских выборах в Чечено-Ингушетии в октябре 1991 г. провозгласил ЧРИ независимой, однако другие государства этого не признали. Все это привело к напряженности в республике и массовым протестам, в 1994 г. началась Первая чеченская война. Дудаев был убит в 1996 г. у чеченского села Гехи-Чу.