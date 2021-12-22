Песков назвал «объяснимой» реакцию Кадырова на открытие парка в честь Дудаева в Турции

Дудаев был генерал-майором авиации СССР. В 1990-х гг. он возглавлял движение за отделение Чечни от России. После победы на президентских выборах в Чечено-Ингушетии в октябре 1991 г. провозгласил ЧРИ независимой, однако другие государства этого не признали. Все это привело к напряженности в республике и массовым протестам, в 1994 г. началась Первая чеченская война. Дудаев был убит в 1996 г. у чеченского села Гехи-Чу.