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Песков назвал «объяснимой» реакцию Кадырова на открытие парка в честь Дудаева в Турции

Ведомости

Реакция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на открытие в турецком Кёрфезе парка в честь бывшего лидера чеченских сепаратистов, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, признана террористической и запрещена в РФ) Джохара Дудаева является весьма эмоциональной, но объяснимой, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Вчера Кадыров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с требованием либо получить статус поддерживающего террористов государства, либо вести прозрачную и честную политику. Глава Чечни заявил, что в Турции «находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки», а Анкара «прикрывает террористов», которые совершили преступления в России и теперь «обливают грязью» руководство страны в интернете. 

«Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, которые были спровоцированы и начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России. И одним из террористов, который это делал, был в какой-то момент их предводитель, Дудаев», — сказал Песков.

Решение турецких властей присвоить парку имя Дудаева является болезненным для Чечни, пояснил Песков. Пресс-секретарь добавил, что Москва уже довела по дипломатическим каналам до коллег в Турции, что, «мягко говоря», не одобряет подобные решения.

Дудаев был генерал-майором авиации СССР. В 1990-х гг. он возглавлял движение за отделение Чечни от России. После победы на президентских выборах в Чечено-Ингушетии в октябре 1991 г. провозгласил ЧРИ независимой, однако другие государства этого не признали. Все это привело к напряженности в республике и массовым протестам, в 1994 г. началась Первая чеченская война. Дудаев был убит в 1996 г. у чеченского села Гехи-Чу.

Ранее по теме: Кадыров обвинил Турцию в поддержке терроризма

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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