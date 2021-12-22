Лавров: Россия будет жестко обеспечивать свою безопасность
Власти России не хотят войны, но будут жестко обеспечивать безопасность страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
«Мы не хотим войны, президент [РФ Владимир] Путин еще об этом раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужными», — отметил Лавров (цитата по «РИА Новости»).
21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что в случае продолжения агрессивной линии Запада Россия будет принимать «адекватные ответные военно-технические меры» и жестко реагировать на недружественные шаги. «И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», — подчеркнул президент.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США готовы начать диалог с Россией по гарантиям безопасности в Европе. У сторон есть понимание по формату переговоров и ведомствам, которые будут в них участвовать, самое главное — начать переговоры в практическом плане, отметил он.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что у России есть «план Б» на случай, если США и НАТО не ответят на ее предложения по гарантиям безопасности, но к нему «никто не хотел бы прибегать».